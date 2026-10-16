20 Jahre voller Chormusik bei CaraMia in Laudenbach

Laudenbach. Der Frauenchor CaraMia des Singvereins 1870 Laudenbach feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Am 18. September 2006 trafen sich 38 Frauen im Saal der „Krone“ zur ersten Chorprobe unter der Leitung von Tobias Freidhof. Vorausgegangen waren jahrelange Diskussionen und schließlich eine Befragung und Interessenbekundung.

Damit begann ein neues Kapitel in der Geschichte des Singvereins, der zuvor 136 Jahre lang vom Männerchor geprägt worden war. Erste Überlegungen zur Gründung eines Frauenchors hatte es bereits 1980 gegeben. Damals feierte der Singverein sein 110-jähriges Bestehen. Die Ehefrauen der Sänger traten unter der Leitung von Gerhard Wind beim Festabend und beim Zeltfest auf, und seitdem war die Gründung eines Frauenchors immer wieder in der Diskussion.

Foto: Frauenchor Laudenbach Die erste Probe fand 18. September 2006 mit Chorleiter Tobias Freidhof statt.

Doch erst 26 Jahre später setzte der Verein die Idee um. Zunächst startete der Chor als Projekt. Britta Kitter-Ohlms übernahm die Aufgabe der Sprecherin und wurde später stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

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Bei der Froschkerwe

Bereits bei der Weihnachtsfeier im gleichen Jahr hatte der Chor seinen ersten Auftritt und in der Generalversammlung. Aufgrund seiner positiven Entwicklung beschloss der Verein am 6. Juli 2007, ihn fest in der Satzung zu verankern und damit das Projekt in den „Regelbetrieb“ im Verein zu überführen. Bei der Froschkerwe 2007 präsentierte sich der inzwischen auf 50 Sängerinnen angewachsene Chor erstmals der Öffentlichkeit.

Weitere Auftritte folgten bei der Kunst- und Hobbyausstellung der Volkshochschule und beim Weihnachtskonzert. Im Juni 2008 veranstalteten die Frauen ihr erstes eigenständiges Konzert. Regelmäßige Chorfreizeiten sollten in den Anfangsjahren die musikalische Entwicklung fördern.

Ein eigener Name

2009 erhielt der Frauenchor den Namen „CaraMia“, was auf Italienisch „Meine Liebe“ heißt. Auftritte bei örtlichen Veranstaltungen und gemeinsame Konzerte mit anderen Chören prägten die folgenden Jahre. 2010 beteiligte sich das Ensemble an einem Gemeinschaftskonzert mit dem Partnerchor aus Llanelli in Wales. Nach weiteren Auftritten war 2011 die Konzertreise nach Dresden mit einem Auftritt in der Frauenkirche ein Höhepunkt. Ende 2011 verabschiedete sich Chorleiter Freidhof. Sein Nachfolger wurde 2012 Friedemann Stihler; die Sängerinnen machten mit bei Chorgemeinschaftskonzert in Mannheim-Schönau und einer „musikalischen Sommernacht“ der Singvereins-Chöre.

Im Oktober 2012 veranstaltete der Frauenchor erstmals ein Benefizkonzert zugunsten bedürftiger Kinder in Brasilien. Weitere Auftritte, darunter Orgelkonzerte des Chorleiters, unterstützten in den folgenden Jahren ein Schulprojekt in Tansania.

Konflikte und ein zweiter Chor

Nach den erfolgreichen Anfangsjahren kam es zu Spannungen innerhalb des Chors. Ende 2012 und Anfang 2013 sank die Zahl der Sängerinnen auf 27. Ehemalige Mitglieder gründeten daraufhin mit „Cantabile“ einen zweiten Frauenchor in Laudenbach. Die Formation begann im April 2013 mit den Proben in Räumen der Turngemeinde (TG). Die musikalische Leitung übernahm der frühere CaraMia-Dirigent Freidhof. Seit Juli 2014 gehörte der neue Chor als eigenständige Abteilung zur TG. CaraMia setzte unterdessen seine Konzerttätigkeit fort. 2014 reiste er gemeinsam mit dem Männerchor nach Wales und gestaltete dort mit den Gastgebern ein Konzert. Ein Jahr später führte eine eigene Konzertreise in die Niederlande, wo der Frauenchor am Chorfestival in Amsterdam teilnahm. Im selben Jahr beteiligte sich CaraMia an einem Konzert zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit. Unter dem Motto „Musik vereint“ trat der Chor gemeinsam mit dem Philharmonischen Chor Weimar im Festsaal der Sonnbergschule auf. 2016 standen unter anderem eine Vorabendmesse im Wormser Dom und das Weihnachtskonzert auf dem Programm und ein Jahr später das länger vorbereitete ABBA-Projekt.

Foto: Sascha Lotz Im Mai 2017 fand der Abschluss des CaraMia-Projekts mit ABBA-Songs statt.

Damit endete auch die Zusammenarbeit mit Stihler, der eine Stelle in den USA antrat. Im September 2017 übernahm Andreas Luca Beraldo die musikalische Leitung. Bald danach dirigierte er den Chor bei einem gemeinsamen Konzert mit dem Männerchor. Es diente als Vorbereitung auf eine Reise nach Weimar zum 40-jährigen Bestehen des dortigen Philharmonischen Chors. Nach einem gemeinsamen Konzert besuchten die Sänger auch Bautzen und Görlitz. Im folgenden Jahr führte eine Reise des Singvereins ins Trentino. Dort konzertierten die Laudenbacher im Konzertsaal von Pinzolo gemeinsam mit dem Bergchor „Presanella“. Im Jahr 2019 warb der Chor mit der Aktion „Komm sing mit uns“ um neue Mitglieder. Das Jahr 2020 begann mit der Jubiläumsmatinee zum 150-jährigen Bestehen des Singvereins.

Pandemie und Neubeginn

Danach verhinderten die Corona-Pandemie und die Beschränkungen in ihrem Gefolge weitere geplante Jubiläumsveranstaltungen. Konzerte fielen aus, der Probenbetrieb wurde zeitweise eingestellt. Im September 2021 übernahm Maria Löhlein-Mader die musikalische Leitung.

Als Chorsprecherin war inzwischen Yvonne Schmitt tätig. Im Frühjahr 2022 löste sich „Cantabile“ auf, und 14 Sängerinnen wechselten zu CaraMia. Der neu zusammengesetzte Chor präsentierte sich beim Kreissängertag in Laudenbach.

Im Juli beteiligten sich die Sängerinnen am Gemeinschaftskonzert „Laudenbach singt wieder“, um zu zeigen, dass sie die schwere Zeit der Pandemie überwunden hatte. Ein Abend unter dem Titel „Lieder der Berge“ und das Weihnachtskonzert rundeten das Jahr ab.

2023 trat CaraMia gemeinsam mit dem Männerchor bei der Bundesgartenschau in Mannheim auf. Das Konzert wurde später in Laudenbach wiederholt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sang der Frauenchor für Patienten des Kreiskrankenhauses Heppenheim. Weitere Auftritte folgten 2024 beim Konzert zum 40-jährigen Bestehen des Sängerkreises Weinheim, beim Chorfestival in Leutershausen und bei den Kirrlacher Konzerttagen.

Das Jubiläumsjahr

Hinzu kam das traditionelle Weihnachtskonzert. Im Jahr 2025 beteiligte sich der Frauenchor am Freundschaftssingen in Oberotterbach, am 125-jährigen Jubiläum des Sängerbundes Bonsweiher und an der Geburtstagsfeier des Sängerheims. Im Oktober gratulierten die Sängerinnen dem Männerchor-Dirigenten Thomas Wind bei einem großen Chorkonzert zu seinem 50-jährigen Chorleiterjubiläum.