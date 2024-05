280-Tonnen-Koloss rollt durch Weinheim

Insgesamt 80 Meter lang ist das Gespann, das sich am Mittwochmittag in der Weststadt von Weinheim im Schneckentempo in Bewegung setzt. Von der – ausschließlich zu diesem Zweck gebauten – Umsetzstelle an der stillgelegten Bahnstrecke Weinheim-Viernheim in der Boschstraße geht es für den neuen Transformator nun auf der Straße zum gut 500 Meter entfernten Umspannwerk von TransnetBW, das sich in der Hertzstraße befindet.