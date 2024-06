Der nächste Koloss ist in Weinheim angekommen

Vor knapp zwei Wochen wurde der neue Transformator zum Umspannwerk Weinheim gebracht. Das 80 Meter lange Gespann sorgte damals für viel Aufsehen (wir berichteten). Am Montag erreichte nun der zweite Schwertransport Weinheim; vom Hauptbahnhof ging es erneut über die stillgelegte Bahnlinie Weinheim-Viernheim zur Umsetzstelle in der Boschstraße. Am Dienstag soll der 240-Tonnen-Koloss auf die Straße gesetzt werden. Dann übernimmt wieder die Spedition Kübler die tonnenschwere Fracht, um sie – voraussichtlich am Mittwoch ab 9 Uhr – auf der Straße bis zum Umspannwerk von TransnetBW zu bringen, das sich rund 500 Meter weiter in der Hertzstraße befindet.