30-jährige Rennradfahrerin verursacht Unfall 

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 32-jähriger BMW Fahrer die K4133 in Fahrtrichtung Lützelsachsen. Eine 30-jährige Rennradfahrerin befuhr einen Feldweg, der kurz nach der Abzweigung auf Höhe Muckensturm die Kreisstraße quert. Die Rennradfahrerin versuchte die Kreisstraße direkt vor dem BMW zu queren, sodass dieser ausweichen musste und in der Folge links von der Fahrbahn im Acker zum Stehen kam. Trotz der Ausweichbewegung wurde die Rennradfahrerin von der rechten Fahrzeugvorderseite erfasst und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.