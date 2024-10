Die A5 zwischen Hirschberg an der Bergstraße und dem Kreuz Weinheim ist derzeit voll gesperrt. Dort ist laut ersten Ermittlungen der Polizei gegen 13.30 Uhr ein Wagen aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen, wie diese per Pressemitteilung informiert. Ersten WN/OZ-Informationen zufolge sind keine Personen zu Schaden gekommen.