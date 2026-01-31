A659: Ölfilm zwischen Viernheim und Kreuz Weinheim - linke Spur gesperrt
Momentan kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A659 zwischen Viernheim und Weinheim. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt.
Viernheim/Weinheim. Aufgrund einer Ölspur zwischen der Anschlussstelle Viernheim Ost und dem Weinheimer Kreuz kommt es momentan zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A659. Wie die Polizei Mannheim auf Anfrage mitteilt, wurde der linke Fahrstreifen in Richtung Weinheim gesperrt. Wie der schmierige Ölfilm auf die Fahrbahn gelangte, ist noch nicht bekannt. (heh)