In eigener Sache Adler Mannheim besuchen DiesbachMedien für Autogrammstunde am 20. Januar Vier Spieler der Adler Mannheim besuchen unser Verlagshaus für eine Autogrammstunde 15.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Adler Mannheim / WNOZ Collage Die Spieler Luke Esposito, Lukas Kälble, Anthony Greco und Brendan O'Donnell (v.l.) von Adlern Mannheim sind am 20. Januar in unserer Schalterhalle zu Gast. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Gewinnspiel Verlosung: Adler Mannheim vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven Wir verlosen 2x2 Tickets für das Eishockeyspiel Adler Mannheim vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven am 11. Januar 2026 in der SAP Arena. 29.12.2025 In eigener Sache Weinheim: Geschäftsstelle der DiesbachMedien wieder samstags geöffnet Ab Samstag ist die Sommerpause in unserer Weinheimer Geschäftsstelle beendet. 17.09.2025 In eigener Sache Geschäftsstelle der DiesbachMedien am Kerwe-Montag geschlossen Am Montag, 11. August ist unsere Geschäftsstelle nur bis zum Mittag besetzt. 07.08.2025 Mörlenbach Adler Mannheim geben Autogramme in Mörlenbach Sechs Eishockeyspieler der Adler Mannheim sorgen in der Winterwelt Mörlenbach für leuchtende Kinderaugen und glückliche Fans. 19.12.2024 Eishockey Umbruch bei Adler Mannheim: 17 Spieler verlassen DEL-Club 14.04.2023