In eigener Sache

Adler Mannheim besuchen DiesbachMedien für Autogrammstunde am 20. Januar

Vier Spieler der Adler Mannheim besuchen unser Verlagshaus für eine Autogrammstunde

Die Spieler Luke Esposito, Lukas Kälble, Anthony Greco und Brendan O'Donnell (v.l.) von Adlern Mannheim sind am 20. Januar in unserer Schalterhalle zu Gast. Foto: Adler Mannheim / WNOZ Collage
Die Spieler Luke Esposito, Lukas Kälble, Anthony Greco und Brendan O'Donnell (v.l.) von Adlern Mannheim sind am 20. Januar in unserer Schalterhalle zu Gast.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verlosung: Adler Mannheim vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven
Gewinnspiel

Verlosung: Adler Mannheim vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven

Wir verlosen 2x2 Tickets für das Eishockeyspiel Adler Mannheim vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven am 11. Januar 2026 in der SAP Arena.

29.12.2025

Weinheim: Geschäftsstelle der DiesbachMedien wieder samstags geöffnet 
In eigener Sache

Weinheim: Geschäftsstelle der DiesbachMedien wieder samstags geöffnet 

Ab Samstag ist die Sommerpause in unserer Weinheimer Geschäftsstelle beendet.

17.09.2025

Geschäftsstelle der DiesbachMedien am Kerwe-Montag geschlossen
In eigener Sache

Geschäftsstelle der DiesbachMedien am Kerwe-Montag geschlossen

Am Montag, 11. August ist unsere Geschäftsstelle nur bis zum Mittag besetzt.

07.08.2025

Adler Mannheim geben Autogramme in Mörlenbach
Mörlenbach

Adler Mannheim geben Autogramme in Mörlenbach

Sechs Eishockeyspieler der Adler Mannheim sorgen in der Winterwelt Mörlenbach für leuchtende Kinderaugen und glückliche Fans.

19.12.2024

Eishockey

Umbruch bei Adler Mannheim: 17 Spieler verlassen DEL-Club

14.04.2023