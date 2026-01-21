Großer Andrang von Fans bei Autogrammstunde der Adler Mannheim in Weinheim 

Highlight für Fans der Adler Mannheim...

... bei DiesbachMedien.

Am Dienstagabend konnten Fans...

... Autogramme von Mannheimer Eishockeyprofis erhalten. Rechts im Bild: Spieler Brendan O'Donnel.

Selfies waren auch sehr beliebt: Wie hier mit Lukas Kälble.

Vor dem Verlagsgebäude bildete sich eine lange Schlange...

... und die Stimmung der Fans war gut.

Die kleinen Fans waren glücklich und auch...

... der ganz junge Adler-Nachwuchs.

Fleissig wurden Autogramme verteilt.

Adler Anthony Greco mit einem Fan.

Glückliche Fans bei der Autogrammstunde.

Trikots wurden selbstverständlich auch unterzeichnet.

Weitere Eindrücke.

Weitere Eindrücke.

Viele Fans kamen im Adler-Trikot.

Das Foyer war gut gefüllt.

Fans mit Adler Luke Esposito.

Weitere Eindrücke.

Weitere Eindrücke von der Autogrammstunde.