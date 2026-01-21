Großer Andrang von Fans bei Autogrammstunde der Adler Mannheim in Weinheim
Etwa 200 große und kleine Fans haben am Dienstagabend Autogramme von Spielern der Adler Mannheim ergattern können. Die Fans waren glücklich, ihre Idole zu treffen und die Stimmung in Weinheim war gut. Eindrücke in dieser Fotostrecke.
Weinheim. Etwa 200 große und kleine Fans haben am Dienstagabend Autogramme von Spielern der Adler Mannheim ergattern können. Vor Ort im Verlagsgebäude von DiesbachMedien waren die Spieler Anthony Greco, Brendan O'Donnell, Luke Esposito und Lukas Kälble. Die Fans waren glücklich, ihre Idole zu treffen und die Stimmung in Weinheim war gut.