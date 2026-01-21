Bild
Großer Andrang von Fans bei Autogrammstunde der Adler Mannheim in Weinheim 

Etwa 200 große und kleine Fans haben am Dienstagabend Autogramme von Spielern der Adler Mannheim ergattern können. Die Fans waren glücklich, ihre Idole zu treffen und die Stimmung in Weinheim war gut. Eindrücke in dieser Fotostrecke.


Adler-Fans konnten unter anderem Brendan O'Donnell von den Adlern Treffen. Foto: David Schramm
Adler-Fans konnten unter anderem Brendan O'Donnell von den Adlern Treffen.

Weinheim. Etwa 200 große und kleine Fans haben am Dienstagabend Autogramme von Spielern der Adler Mannheim ergattern können. Vor Ort im Verlagsgebäude von DiesbachMedien waren die Spieler Anthony Greco, Brendan O'Donnell, Luke Esposito und Lukas Kälble. Die Fans waren glücklich, ihre Idole zu treffen und die Stimmung in Weinheim war gut.

Highlight für Fans der Adler Mannheim...
Foto: David Schramm
... bei DiesbachMedien.
Foto: David Schramm
Am Dienstagabend konnten Fans...
Foto: David Schramm
... Autogramme von Mannheimer Eishockeyprofis erhalten. Rechts im Bild: Spieler Brendan O'Donnel.
Foto: David Schramm
Selfies waren auch sehr beliebt: Wie hier mit Lukas Kälble.
Foto: David Schramm
Vor dem Verlagsgebäude bildete sich eine lange Schlange...
Foto: Matthias Brieger
... und die Stimmung der Fans war gut.
Foto: David Schramm
Die kleinen Fans waren glücklich und auch...
Foto: David Schramm
... der ganz junge Adler-Nachwuchs.
Foto: David Schramm
Fleissig wurden Autogramme verteilt.
Foto: David Schramm
Adler Anthony Greco mit einem Fan.
Foto: David Schramm
Glückliche Fans bei der Autogrammstunde.
Foto: David Schramm
Trikots wurden selbstverständlich auch unterzeichnet.
Foto: David Schramm
Weitere Eindrücke.
Foto: David Schramm
Weitere Eindrücke.
Foto: David Schramm
Viele Fans kamen im Adler-Trikot.
Foto: David Schramm
Das Foyer war gut gefüllt.
Foto: David Schramm
Fans mit Adler Luke Esposito.
Foto: David Schramm
Weitere Eindrücke.
Foto: Berk Unmak
Weitere Eindrücke von der Autogrammstunde.
Foto: Berk Unmak
Weitere Eindrücke.
Foto: Berk Unmak
