Albtraum auf dem Weinheimer Friedhof: Grabstein verschwunden

„Was für ein Albtraum!“ Der Schock sitzt Lieselotte Gloß noch in den Knochen. Als sie am Pfingstmontag an das Familiengrab auf dem Weinheimer Friedhof kam, traute sie ihren Augen kaum. Anstatt des sonst so gepflegten Grabes fand sie ein völlig zerwühltes Feld vor. „Als hätte sich ein Wildschwein darin gesuhlt“, berichtet die 80-jährige Weinheimerin mit tränenerstickter Stimme. Sie kann es noch immer nicht fassen. Die liebevoll arrangierte Bepflanzung: verschwunden. Die Grabeinfassung: entfernt. Vor allem aber der Grabstein: weg. Von ihm fehlt noch heute jede Spur.

Foto: privat Der kupferfarbene Grabstein mit den betenden Händen im Wert von rund 7000 Euro ist seit Mitte Mai spurlos verschwunden.

Es ist ein Mysterium, was passiert ist. Kopfschüttelnd steht Lieselotte Gloß mit ihrem Mann an der letzten Ruhestätte der Familien Leonhard im Grabfeld R 8. Notdürftig hat sie mittlerweile die Erde begradigt, in einem steinernen Ring blühen Blumen. Ein kleiner Engel sitzt am Rand – mehr ist nicht übrig geblieben. Begraben sind hier Großeltern, Eltern, Bruder und jüngst auch der Schwiegersohn von Lieselotte Gloß. Das Grab ist eine wichtige Anlaufstelle für sie und ihre Familie – ein Ort der Trauer, der Erinnerung und des stillen Gedenkens. Dass es jetzt in diesem Zustand ist, macht sie fassungslos.

Wie es zu der abgeräumten Grabstelle und dem fehlenden Grabstein kam, ist weiterhin ungeklärt. Auch wenn die Familie gleich am Dienstag nach Pfingsten bei der Friedhofsverwaltung vorstellig wurde und später sogar Anzeige bei der Polizei erstattete.

Von Verwechslung ausgegangen

„Verrückt“, nennt Michael Müller, Leiter der Friedhofsverwaltung, den Vorgang. Er hatte in über 30 Jahren seiner Arbeit auf dem Weinheimer Friedhof noch keinen solchen Fall. Man sei zunächst von einer Verwechslung ausgegangen, erklärt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Und meint damit die Annahme, dass ein beauftragter Steinmetz sich schlichtweg im Grab vertan haben könnte. Aber Recherchen in diese Richtung führten bisher ins Nichts. Die Friedhofsverwaltung habe alle Weinheimer Betrieb abgefragt, die hätten infrage kommen können. Die Tochter von Lieselotte Gloß ging sogar noch weiter und setzte sich mit Firmen in der ganzen Region in Verbindung. Bislang ohne Erfolg.

Foto: privat In diesem trostlosen Zustand befand sich das Doppelgrab an Pfingstmontag.

Vandalismus oder gar ein Diebstahl des rund 1,6 Meter breiten und 1,4 Meter hohen Grabsteins aus rotem Marmor schließt Michael Müller aus. „Das können keine Privatpersonen gewesen sein“, ist er sich sicher, „dafür braucht man das entsprechende Werkzeug.“ Der Friedhofschef geht davon aus, dass der Abtransport des geschätzt 500 Kilo schweren Grabsteins nicht ohne einen kleinen Bagger und ein lastenfähiges Fahrzeug möglich gewesen ist. Müller: „Das muss eine Firma gewesen sein.“ Zumal das Grab auch so abgeräumt worden ist, wie „man das ordnungsgemäß eigentlich macht“.

Die „Tatzeit“ schätzt die Friedhofsverwaltung auf Mittwoch, 15. Mai, oder Donnerstag, 16. Mai. Nach Zeugenangaben sollen mehrere Personen mit einem Firmenfahrzeug an dem Grab gearbeitet haben. Eine Friedhofsmitarbeiterin hatte entsprechende Beobachtungen gemacht, sich aber nicht über die Arbeiten gewundert. Denn Grabräumungen sind keine Seltenheit. Wenn Grabnutzungsrechte ablaufen, setzt sich die Friedhofsverwaltung üblicherweise mit den Betroffenen auseinander. Dann wird die Grabräumung beauftragt – auf Kosten der Hinterbliebenen. „Das war hier nicht der Fall“, erklärt Müller.

Viel los auf dem Friedhof

An die ausführende Firma oder Aufschriften auf dem Fahrzeug kann sich die Mitarbeiterin im Friedhof nicht erinnern. Zumal ohnehin viel los ist auf dem Hauptfriedhof. Die Wege werden aktuell neu gepflastert, neue Grabfelder erschlossen. Und auch Steinmetze haben Genehmigungen, auf den Friedhof zu fahren – manche ganzjährig, manche nur für ein Grabmal. „Wir hatten keine Acht darauf, wer an diesen Tagen am Grab der Familie Leonhard gearbeitet hat“, muss der Friedhofsverwalter zugeben. Vielleicht aber andere Friedhofsbesucher. Die Hoffnung von Lieselotte Gloß und ihrer Familie besteht, dass jemandem ein Firmenwagen nebst Bagger im Feld R 8 aufgefallen ist. Immerhin ist das Grab vom Hauptweg aus gut zu sehen.

Appell an die Ehrlichkeit

Die Familie appelliert außerdem an die Ehrlichkeit. „Die Abräumfirma hat vielleicht selbst noch nicht gemerkt, dass ihr ein Fehler unterlaufen ist, und hat den Grabstein noch heil bei sich“, hofft Lieselotte Gloß. Ihr ist es ein dringendes Anliegen, den Stein zurückzubekommen, der ihr viel bedeutet. Die Familien hat deshalb eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zum Auffinden des Grabsteins führen. „Wir müssen jeder Spur nachgehen“, sagt sie und verspricht, dass Angaben vertraulich behandelt werden.