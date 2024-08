Zu Hause bei Modedesignerin Andrea Butterman

Mit Schwung öffnet Andrea Butterman die hohe Tür zu ihrer Wohnung im Herzen Weinheims. Im kleinen Eingangsbereich kann man sich an den vielen unterschiedlichen Details gar nicht sattsehen – bunter Teppich, viel Holz, ungewöhnliche Antiquitäten. Im Hintergrund läuft leise Klaviermusik. „Die Garderobe habe ich per Zufall in Holland entdeckt“, erzählt die Modedesignerin und deutet auf ein fein geschnitztes Kleiderhaken-Ensemble.

Vorbei an einer kleinen Sitzecke, die eher in ein hippes Café, als in einen Hausflur zu passen scheint, geht es ins Wohnzimmer. Bei einem Besuch der Weinheimer Nachrichten zeigt Butterman, welche Schätze sich in ihrer Wohnung verstecken.

Foto: Privat Dieser gemütliche Eingangsbereich empfängt die Besucher von Buttermans Wohnung.

„Ich habe mir schon immer gewünscht, in einem Jahrhundertwendebau wie diesem zu wohnen – an solchen hohen Wänden ist viel Platz, um Bilder aufzuhängen“, erklärt sie. Gesagt, getan: im Wohnzimmer führen sich die deckenhohen Bilderwände aus dem Flur fort.

Die Größen, Stile und Rahmen wechseln sich ab – eine klassische Petersburger Hängung. Keins passt so richtig zum anderen, doch zusammen ergeben sie eine harmonische Komposition. Dass es kein einheitliches Muster gibt, ist Absicht. „Wenn sich Dinge zu sehr gleichen, heben sie sich auf“, findet die Modedesignerin.

Werke von befreundeten Künstlern

3 Fragen an Andrea Butterman Wo findet man Sie auf der Weinheimer Kerwe? Ich mag den Hutplatz sehr gerne - vor allem, wenn da nette Musik gespielt wird. Die Illumination im Schlosspark gefällt mir auch sehr gut, obwohl ich erst ein- oder zweimal dort war. Wo ist Ihr Lieblingsort in Weinheim? Natürlich die Klassiker - Hermannshof, Schlosspark, Marktplatz. Außerdem finde ich die Nähe zum Exotenwald toll - Wer kann schon kurz mal so schnell in der Natur für einen Spaziergang sein? Wo essen sie in Weinheim am liebsten Eis? Ich finde das Eis bei dem Laden "Pandolfo" unten am Marktplatz besonders lecker.

So auch eine Kollodium-Nassplattenfotografie von Fotograf Steffen Diemer. „Früher war er als Kriegsfotograf überall in der Welt unterwegs. Jetzt arbeitet er hauptsächlich als künstlerischer Fotograf. Als Freund fotografiert er meine Modellkleider für mich – manchmal im Tausch für eine maßgeschneiderte Weste“, erzählt Butterman.

Seit ungefähr 26 Jahren wohnt und arbeitet sie in der Zweiburgenstadt. Für die Damenmaßschneiderin sei Weinheim noch nie eine schläfrige Stadt gewesen. „Ich empfinde es hier als lebendig und gesellig“, betont sie. „Außerdem sind die Großstädte Mannheim, Heidelberg und Frankfurt leicht zu erreichen.“

Butterman liebt Nähe zur Natur

Doch Andrea Butterman liebt auch die ruhigen Momente: die Nähe zur Natur und dem Odenwald. „Wer kann schon so schnell in einem schönen Waldstück für einen kurzen Spaziergang sein?“, schwärmt sie von ihrem Heimatort.

In ihrer Wohnung sitzt Butterman am liebsten auf dem Ledersessel im Bücherzimmer. Umgeben von den hohen, hellen Regalen hat sie eine große Auswahl an Literatur. „Die meisten Werke hier gehören allerdings meinem Mann“, gibt sie mit einem Lächeln zu.

Den Sinn für Farbe und Formen merkt man auch ihrer Einrichtung an. Sie kombiniert verschiedene Stilrichtungen – antike Schränke mit extra angefertigten Unikaten. „Das Regal in der Küche war quasi der Hochzeitsanzug für den Schreinermeister“, erklärt die Modeschöpferin. Die Firma im Odenwald schuf auch den Wohnzimmertisch und die dazu passenden Stühle – im Austausch gegen zwei Anzüge.

Foto: Privat In Buttermans Wohnzimmer führt sich die Petersburger Hängung aus dem Hausflur fort.

"Für mich gehören Kunst und Handwerk zusammen. Wer künstlerisch tätig sein will, muss Meister seines Handwerks sein“, sagt die erfahrene Direktrice. Viele ihrer Möbel sprangen der Designerin zufällig ins Auge. Sie spaziert gerne über Flohmärkte und durch Antiquitätengeschäfte. „Mir ist es wichtig, die Dinge, die ich besitze, auch wertzuschätzen, ich brauche nicht ständig etwas Neues“ erklärt Butterman.

Schlicht, klassisch, modern

Ihr Stil – schlicht, klassisch, modern – findet sich auch in ihren Modeschöpfungen wieder. „Die Kundin setzt den Rahmen, ich mache den Rest“, sagt sie.

Dabei sei es ihr wichtig, das Kleidungsstück genau auf die Persönlichkeit der Kundin zuzuschneiden. „Meine Arbeiten gestalte ich nach der einfachen Devise: ‚form follows function‘“, betont die Damenmaßschneiderin.