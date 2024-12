Silas Fischer, bekannt als „Parkfan95“ (ehemals „EPfan95“), ist ein renommierter Freizeitpark-Content-Creator mit über 59.000 Abonnenten auf YouTube und einer großen Fangemeinde auf Instagram. Seine Leidenschaft für Freizeitparks, insbesondere für den Europa-Park in Rust, teilt er seit Jahren mit seiner Community. Am vergangenen Samstag hat er dem Miramar in Weinheim einen Besuch abgestattet. "Das stand schon lange auf dem Plan und jetzt hat es endlich geklappt", sagt Fischer in seiner Rezension auf seinem Instagram-Kanal in der Story.