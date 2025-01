Barrierefrei zum Weinheimer Schlosspark - Ausbau der Bushaltestellen geht weiter

Weinheim. Die Stadt setzt den Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet fort. Anfang Februar beginnen die Arbeiten an der Haltestelle am Schlosspark. Damit kehrt das Großprojekt für Barrierefreiheit nach einigen Stationen in den Ortsteilen jetzt zum Abschluss noch einmal in die City zurück. Am Schlosspark ist bislang nur die westliche Haltestelle ausgebaut, die östliche direkt an der Schlossparkmauer hingegen noch nicht. Das wird jetzt nachgeholt. Ab Anfang Februar wird deswegen eine halbseitige Verkehrsführung für etwa sechs bis acht Wochen eingerichtet. Der Busverkehr selbst ist unbeeinträchtigt, die Haltestellen werden während der Bauzeit etwa 150 Meter weiter in Richtung Schloss verlegt.