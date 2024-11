Bauarbeiten: Breslauerstraße in Weinheim wird zur Einbahnstraße

Die Stadtwerke Weinheim setzen den Austausch der Straßenlaternen weiter fort und haben nun bald das gesamte Stadtgebiet mit stromsparender Beleuchtung versorgt. Nun stehen ab Montag; 2. Dezember, Arbeiten in der Breslauer Straße in der Weststadt an. Der Bereich, in dem nochmal ausgetauscht wird, liegt zwischen der Königsberger Straße, und der Kurt-Schumacher-Straße. Dazu muss eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden. In Richtung Westen, also in Richtung Freiburger Straße, wird der Verkehr einspurig geführt. In der Gegenrichtung von der Pappelallee kommend, wird der Verkehr über die Theodor-Heuss-Straße, Danziger Straße, Königsberger Straße umgeleitet. Für den Busverkehr ergeben sich keine Änderungen, da der Bus die Baustelle ohnehin ausschließlich in der zulässigen Richtung passiert.