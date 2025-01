Bittere Hungersnot und eisige Kälte: Wie Weinheim den „Hungerwinter“ 1916/17 erlebt hat

Eine warme Mahlzeit, wenigstens einmal am Tag. Was für die meisten von uns heute selbstverständlich ist, war vor 100 Jahren etwas Besonderes. Denn der Winter 1916/17 ging als „Hungerwinter“ in die Geschichte ein. In Weinheim und vielen anderen Kommunen, wurde deshalb eine Kriegsküche eingerichtet, um den Menschen zu helfen, die besonders unter der Mangelernährung litten.