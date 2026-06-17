Brandschutz

Brennender Müll: Feuerwehr Weinheim rückt nach Sulzbach aus

In der Kollwitzstraße ging es am Montag plötzlich heiß her.

Die Weinheimer Feuerwehr rückte am Montag nach Sulzbach aus, um brennenden Unrat zu löschen (Symbolbild). Foto: Priebe/pr-video
Die Weinheimer Feuerwehr rückte am Montag nach Sulzbach aus, um brennenden Unrat zu löschen (Symbolbild).
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