Bundesministerin Klara Geywitz besucht Laudenbach - mit großem Scheck

Laudenbach. „Viel Spaß mit den neuen Sportanlagen“. So verewigte sich gestern Vormittag Klara Geywitz im Goldenen Buch der Gemeinde Laudenbach. Für die ist dieser Eintrag in der Tat Gold wert, denn die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hatte zuvor einen symbolischen Scheck über 225.000 Euro an Bürgermeister Benjamin Köpfle für die Sanierung des Sportplatzgebäudes überreicht.