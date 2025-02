Bundesverdienstkreuz für Weinheimer Romanautorin Ingrid Noll

Weinheim. Deutschlands bekannteste Krimiautorin Ingrid Noll bekommt am Donnerstag, 20. Februar, 11 Uhr, im Bürgersaal des Alten Rathauses am Marktplatz feierlich das Bundesverdienstkreuz verliehen, wie die Stadt Weinheim in einer Pressemeldung mitteilte. Die Verleihung nimmt die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski vor. Der Verdienstorden, umgangssprachlich auch als Bundesverdienstkreuz bezeichnet, ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik Deutschland verleiht.