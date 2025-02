Weinheimer Autorin Ingrid Noll mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Weinheim. Wenn Ingrid Noll zu einer Lesung oder – wie am Donnerstagvormittag im Bürgersaal des Alten Rathauses – zu einer Ehrung eintrifft, geht es ein bisschen zu wie in einem Bienenstock. Der Geräuschpegel steigt, alle möchten sie begrüßen, und weil das so ist, nahm die 89-jährige Erfolgsautorin bei der Feierstunde zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an sie das Heft selbst in die Hand. Begleitet von ihrem Sohn Biber Gullatz ging sie händeschüttelnd durch die Menge, ständig verfolgt von zwei Kameraleuten von SWR und RTL.