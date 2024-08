Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine bunte Blumentischdecke schmückt den Gartentisch. Die Terrasse ist von einem Holzzaun umgeben, auf einer Steinmauer sammeln sich Blumenkübel. Gegenüber der kleinen Bank hängt ein altes Thermometer. Ein buntes Schmetterlingstrio ist auf ewig an der Wand festgehalten.

„Ich mache uns erst mal einen Kaffee“, sagt Ingrid Noll. „Um diese Uhrzeit muss ich immer einen trinken.“ Die Weinheimer Nachrichten besuchten die Weinheimer Autorin in ihrem gemütlichen Haus in der Nordstadt.

3 Fragen an Ingrid Noll Wo findet man Sie auf der Weinheimer Kerwe? Ich gehe aus gesundheitlichen Gründen schon lange nicht mehr auf die Kerwe. Früher bin ich aber gerne über den Handwerkermarkt geschlendert und war mit meinen Kindern bei den Attraktionen. Wo ist Ihr Lieblingsort in Weinheim? Ich liebe den Hermannshof zu jeder Jahreszeit - einfach in diesem Farbenrausch zu sitzen und den Duft des Gartens zu schnuppern. Wo essen Sie in Weinheim am liebsten Eis? Ich esse sehr gerne Eis, am liebsten aber zu Hause im Garten mit meinen Enkeln. Dann genieße ich meistens einen großen Eiskaffee mit Schlagsahne.

Der Auftakt von „Mein Heim in Weinheim“ ist symptomatisch für die Serie, über die sich unsere Leser in den kommenden Wochen freuen dürfen. Sie zeigt, wie sehr das Zuhause ein Abbild der Seele ist, wie sich Job und Hobby im Interieur widerspiegeln. Ob Weltenbummler, Urgestein oder Kreative: Zeig’ jemandem dein Haus, und er sagt dir, wer du bist. Mit „Mein Heim in Weinheim“ wollen wir genau dieses Lesevergnügen bereiten.

Seit 1975 lebt und arbeitet die „Lady of Crimeheim“ in diesem Gebäude. In Weinheim wohnt sie allerdings schon seit fast 60 Jahren, denn bereits 1966 zog sie mit ihrem Mann wegen seiner neuen Stelle als Oberarzt im Weinheimer Krankenhaus zuerst in die Luisenstraße in der Innenstadt.

Bekannt ist Noll für ihre Kriminalromane, von denen viele in Weinheim und Umgebung spielen. „Hier habe ich direkt ein Bild vor den Augen“, erklärt die Autorin die Wahl ihrer Handlungsorte. Mittlerweile nutzt sie allerdings auch Google, um weiter entfernte Orte zu erkunden. „Das erleichtert mir einiges“, sagt die Weinheimerin, „Früher wäre ich oft selbst hingefahren.“

Ihre Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt. In diesem Regal stapeln sich die Exemplare auf zwei Ebenen.

Während sie ihr erstes Buch noch auf der Schreibmaschine in die halb vollen Hefte ihrer Kinder schrieb, verfasst die Autorin ihre Geschichten jetzt direkt am Computer. „Das hat den Vorteil, dass ich die Schrift ganz groß machen kann - wegen meiner Sehschwäche“, sagt Noll.

Reich des Schreibens

Eine enge Treppe führt ins Obergeschoss zu ihrem kleinen Reich des Schreibens. Die Tür zu dem kleinen Arbeitszimmer steht offen - ein steinerner Fuß mit Sandale hält sie davon ab, wieder ins Schloss zu fallen. „Dieses Bild hat Tomi Ungerer für mich gemalt“, erklärt Noll und deutet auf eine Karikatur im Silberrahmen.

Es zeigt eine Frau an der Schreibmaschine; hinter ihr steht der Tod steht und diktiert. In ihrem Schreibzimmer wimmelt es nur so von gerahmten Bildern, großen und kleinen. Teilweise zeigen sie ihre bereits erschienenen Buchtitel. Einzig die moderne Klimaanlage passt nicht so ganz in das urige Bild des kleinen Raumes.

Foto: Marco Schilling An der Wand hängen die Cover von Nolls veröffentlichten Werken.

So ein „Zimmer für sich allein“, wie es schon Virginia Woolf in ihrem gleichnamigen Essay als Notwendigkeit für jede Schriftstellerin beschrieb, hatte Ingrid Noll lange Zeit nicht. In ihrer Kindheit teilte sie sich einen Raum mit ihren Schwestern.

Erst als ihre drei Kinder auszogen, bezog sie eins der nun leerstehenden Zimmer als eigenen Rückzugsort. „Ich hätte nicht angefangen, zu schreiben, wenn ich kein eigenes Zimmer gehabt hätte“, stellt die fast 90-Jährige fest.

Zwei Schreibtische für Noll

Gleich zwei Schreibtische stehen der Autorin zur Verfügung. „Den einen schenkte mir meine Mutter, als ich mein erstes Buch geschrieben hatte“, erzählt sie. Es sei ein wertvolles Erinnerungsstück, wo sie gerne sitze und arbeite.

Alte Möbel liegen ihr generell am Herzen. „Die erzählen etwas, haben Geschichte auf dem Buckel“, betont Noll. „Früher ging ich auch wahnsinnig gerne auf Flohmärkte“. Ihre jüngste Einrichtungsergänzung ist allerdings wenig redselig. „Als letztes habe ich mir eine neue Mikrowelle gekauft“, sagt die Autorin.

Ob sich in der Schublade wohl schon der nächste Entwurf für ein neues Meisterwerk von Noll befindet?

Dass in dem Bau aus dem Jahr 1949 eine Autorin wohnt, ist leicht zu erkennen. Im ganzen Haus sind Bücherregale verteilt - mit neuen und alten, gekauften, geerbten, zugeschickten und geschenkten Werken. „Ich war schon immer eine Leseratte“, gibt Noll zu.

Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann

Auch ihr verstorbener Mann Dr. Peter Gullatz verlieh dem Haus seine Handschrift. In fast jeder Ecke erspäht man eine antike Uhr. „Das war sein Hobby - alte Uhren sammeln und reparieren“, erzählt die 88-Jährige.

Wie lange sie in dem verwinkelten Haus noch allein leben wird, weiß Noll aufgrund ihres Alters nicht. In diesen vier Wänden hat sie bereits vieles erlebt - von fröhlichen Festen bis hin zu traurigen Abschieden.

„Meine Kinder sind hier groß geworden, meine Mutter ist hier gestorben und tausend Kleinigkeiten erinnern an meinen Mann“, sagt die Autorin.