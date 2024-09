Carsharing-Angebot in Weinheim wird erweitert

Das durchschnittliche deutsche Auto steht 23 Stunden am Tag ungenutzt herum. Aus dieser Erkenntnis heraus entstand Anfang der 1990er-Jahre das Carsharing-Angebot der heutigen Stadtmobil Rhein-Neckar AG, die mittlerweile in 37 Kommunen der Region über 750 Autos für 16 000 Kunden bereithält. In Weinheim hat das Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit 200 Kunden, Tendenz steigend.