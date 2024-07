Stadtwerke Weinheim nehmen neue E-Ladesäulen in Betrieb

Die Stadtwerke Weinheim (SWW) haben in den vergangenen Wochen elf neue, öffentliche Ladestationen für Elektroautos in Betrieb genommen. In der Weinheimer Kernstadt wurden an acht Stellen zusätzliche Ladesäulen errichtet, mit denen meist zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit Wechselstrom (AC) und bis zu 22 Kilowatt Leistung geladen werden können. In der Luisen- und in der Ahornstraße ist zusätzlich jeweils ein Ladeplatz für das Car-Sharing von Stadtmobil reserviert.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

E-Ladesäulen auch in den Ortsteilen

Auch in Sulzbach, Lützelsachsen und Hohensachsen steht nun jeweils eine weitere Lademöglichkeit dieses Typs zur Verfügung. In den nächsten Wochen sollen noch zwei weitere Säulen in Betrieb gehen, zusätzlich plant der Energieversorger 15 weitere Stationen, davon sechs in Hemsbach und eine in Laudenbach. Das teilte die Pressestelle der SWW auf unsere Anfrage hin mit.

Foto: Eckhard Malcherek

Am TSG-Parkplatz in der Waidallee ist nun auch ein Gleichstrom-Schnellader (DC) der Stadtwerke mit zweimal 50 Kilowatt Leistung nutzbar. Ein weiterer geht in den nächsten Tagen auf dem McDonalds-Parkplatz in der Bergstraße in Betrieb, dieser entstand in Zusammenarbeit mit der Apotheke an der Bergstraße und dem Betreiber des Burger-Restaurants.

Welche Standorte besonders beliebt sind

Ladestationen in der Nähe von Fast-Food-Restaurants und Einkaufszentren sind bei den E-Auto-Fahrern sehr beliebt, da sich das Aufladen zeitsparend mit einer Essens-Pause oder einem Einkauf verbinden lässt.

Neue Ladestationen in Weinheim Ahornstraße (1 x AC)

Am Hauptbahnhof (3 x AC)

Breslauer Straße, Zwei-Burgen-Schule (2 x AC)

Hopfenstraße (2 x AC)

Luisenstraße (3 x AC)

Parkplatz Institutstraße (3 x AC)

Parkplatz Schlosspark (2 x AC)

Parkplatz TSG Waidallee (2 x DC, 2 x AC)

Lützelsachsen, Wintergasse, Winzerhalle (2 x AC)

Hohensachsen, Anetplatz (2 x AC) Sulzbach, Goethestraße (2 x AC) Im Bau Bergstraße 31, McDonalds-Parkplatz (2 x DC)

Kurt-Schumacher-Straße 1 Grundelbachstraße 112

Wie McDonalds Deutschland auf unsere Anfrage erklärte, statten sie ihre Restaurants derzeit deutschlandweit mit Lademöglichkeiten für Elektroautos aus. Auch Burger King teilte uns mit, dass sie ihre Restaurants in Deutschland mit Ladesäulen ausrüsten wollen, konnten aber für Weinheim keine konkreten Pläne nennen.

Foto: Eckhard Malcherek An der Carl-Orff-Grundschule in Weinheim-Sulzbach gibt es ebenfalls eine Ladesäule für E-Autos.

In Weinheim gibt es aktuell 26 öffentliche Ladestationen, davon 17 der Stadtwerke Weinheim. Fünf Stationen sind Schnellader mit einer Leistung von 50 bis 300 Kilowatt. Genutzt werden die neuen Stationen in Weinheim teilweise noch selten, weil es einige Zeit braucht, bis sie in den Lade-Apps und Navis angezeigt werden. Fast alle Fahrer nutzen diese, um einen passenden und verfügbaren Ladeplatz auszuwählen.