Was den neuen Ladepark für E-Autos in Weinheim besonders macht

Die Begeisterung der Personen, die zur offiziellen Eröffnung des Solar-Ladeparks in die Müllheimer Talstraße gekommen waren, war verständlich. Denn dort ist in den letzten Monaten ein Parkplatz entstanden, der nicht nur in Weinheim seinesgleichen sucht. Dr. Christian Fischer, früherer BASF-Manager und Universitätsprofessor, hat mit seiner Firma PDFC Consulting einen Ladepark für Elektroautos gebaut, der mit Solarpanelen überdacht ist und diesen mit Sonnenstrom versorgt. Mit Lademöglichkeiten für 22 Fahrzeuge ist es derzeit der größte öffentliche Ladepark in Weinheim.