Weinheim. Der Ausbau der öffentlichen Ladestationen für batterieelektrische Pkw in Weinheim geht weiter voran. Die Stadtwerke Weinheim, die bereits ein breites Netz an Stationen betreiben, haben in den letzten Wochen zwei weitere Anlagen mit jeweils zwei Ladepunkten fertiggestellt: Eine am alten Friedhof in der Grundelbachstraße und eine auf dem Parkplatz Kurt-Schumacher-Straße in der Weststadt. An beiden kann mit Wechselstrom (AC) und einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt geladen werden.