Wann in Hemsbach und Laudenbach die Weihnachtsbäume abgeholt werden

Mehr als 80 Prozent der Haushalte haben über Weihnachten einen geschmückten Baum zu Hause stehen, für die meisten stellt sich spätestens nach dem Dreikönigstag die Frage, wohin damit. In Hemsbach und Laudenbach kümmern sich seit Jahrzehnten die Freiwilligen Feuerwehren oder vielmehr deren Jugendabteilung mithilfe erfahrener Kameraden um die Entsorgung der Bäume – und zwar in beiden Orten am Samstag, 11. Januar.