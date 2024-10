Christopher Schierk ist der neue Revierförster

Egal ob weiße Wellenlinie oder orange Diagonale – in den Wäldern an der nördlichen Bergstraße Nord stammen alle Markierungen an den Bäumen seit neustem von einer Person. „Damit wissen die Forstarbeiter, welche Bäume sie fällen dürfen – oder welche besonders beachtet werden müssen“, erklärt Chirstopher Schierk, der Nachfolger von Förster Philipp Lambert. Seit dem 1. Oktober ist er für das Revier 61 mit Gebieten in Weinheim, Laudenbach und Hemsbach zuständig.