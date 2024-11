Container für 96 Flüchtlinge in Hemsbach geplant

Es wird mit geschätzten Baukosten von knapp 3,2 Millionen Euro die teuerste Investition sein, die die Stadt Hemsbach im kommenden Jahr tätigen wird: Auf dem Gelände des Tennisclubs (TC) Wiesensee an der Hans-Michel-Halle sollen Gebäude in Modulbauweise entstehen, die Platz für 96 Flüchtlinge bieten. Der Gemeinderat, der dem Standort grundsätzlich bereits zugestimmt hat, wird in seiner nächsten Sitzung am Montag, 25. November, über die Rahmenbedingungen entscheiden.