Corteco zieht von Hirschberg nach Weinheim um

Die Freudenberg-Gruppe investiert im Industriepark Weinheim mehr als zehn Millionen Euro in ein neues Lager der Firma Corteco, die eine Tochtergesellschaft von Freudenberg Sealing Technologies (FST) ist. Mitte 2025 soll der Neubau fertig sein, teilte das Unternehmen mit. Am vergangenen Freitag fand der erste Spatenstich statt.

Foto: Freudenberg Im Industriepark Weinheim von Freudenberg fand vergangenen Freitag der erste Spatenstich für den Neubau eines Distributionszentrums von Corteco für den internationalen Automobil-Ersatzteilmarkt statt. Das Bild zeigt von links: Jan Mittelstädt, Christian Dickopf, Sascha Schäfer, Matthias Sckuhr, Thorsten von Killisch-Horn, Dominik Stumpf und Christian Schulz.

132 Mitarbeiter

Die 132 Beschäftigten der Firma Corteco, die bisher im Gewerbepark Hirschberg ansässig ist, würden dann in Weinheim ihre Arbeit fortsetzen. Was die künftige Nutzung des alten Standorts angeht, sei man derzeit noch in Gesprächen mit dem Eigentümer der Immobilien, hieß es auf Nachfrage. Als Grund für den Neubau nannte Freudenberg das kontinuierliche Wachstum von Corteco in den vergangenen Jahren. Dadurch sei das Lager in Hirschberg an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, beliefert Corteco den freien Automobil-Ersatzteilmarkt und hat über 26 000 Artikel im Angebot. Davon liegen etwa 16 000 im europäischen Zentrallager in Hirschberg – vor allem Dichtungs- und Schwingungstechnik sowie Innenraumfilter. Etwa 100 000 Teile werden täglich auf den Weg zu Werkstätten und Zwischenhändlern gebracht, die auf eine hohe und rasche Teileverfügbarkeit angewiesen sind.

14 000 Quadratmeter

Das neue Distributionszentrum, das von der Firma Goldbeck Südwest gebaut wird, verfügt über fast 14 000 Quadratmeter. Am neuen Standort werde man eine automatisierte, robotergesteuerte Lagerhaltung umsetzen, um das geplante Umsatzwachstum und die Portfolioerweiterung (Produkte für die Schwerlast- und Agrarindustrie) umsetzen zu können. Außerdem sollen in Zukunft in Weinheim Teile selbst konfektioniert und verpackt werden, um die Lieferzeiten zu verkürzen.

Seit 2013 in Hirschberg

Das Distributionszentrum in Hirschberg besteht seit 2013 und verfügt über eine Lagerfläche von ungefähr 9000 Quadratmetern. Da ein Ausbau des vorhandenen Lagers in Hirschberg nicht möglich war, hätten die Verantwortlichen Pläne und Konzepte für einen Neubau entwickelt und sich schließlich für den Weinheimer Industriepark entschieden, da dieser viele infrastrukturelle Vorteile biete. „Das neue Gebäude wird nicht nur größer, wir verfügen künftig auch über eine automatisierte Lagerlösung“, erklärte Dr. Christian Dickopf, Senior Vice President von Corteco und fügte hinzu: „Wir planen für die Zukunft zusätzliches Wachstum.“

Außerdem entsteht an dem neuen Standort ein zusätzlicher Bereich, in dem Corteco Teile selbst konfektionieren und verpacken kann. Zuvor aus Platz- und Kapazitätsgründen ausgelagertes Geschäft komme also wieder zurück. Ein Bereich des neuen Gebäudes werde ein Hochregallager sein, in einem anderen steht ein sogenanntes Autostore-System. Dieses platzsparende, teilautomatisierte System verringere die benötigte Fläche um knapp ein Drittel. Roboter sollen dort schnell und platzoptimiert körperlich schwere und Routineaufgaben übernehmen. So könnten sich die Mitarbeiter auf Tätigkeiten konzentrieren, die Know-how erfordern.

"Zehn Roboter benötigen so viel Energie wie ein Staubsauger"