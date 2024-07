Landeseigene Wohnungsbaugesellschaft investiert in Neubau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte will nach eigenen Angaben in diesem Jahr rund 700 neue Wohnungen fertigstellen. Auch für die kommenden Jahre sei der «Köcher noch gut gefüllt», sagte die technische Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer am Montag in Wiesbaden unter anderem mit Blick auf Bauprojekte in Frankfurt und Darmstadt. Bis 2027 gebe es voraussichtlich Stückzahlen jenseits der 500, teilweise bis zu 1000 Fertigstellungen pro Jahr. Danach seien die Mittel aus einem bestimmten staatlichen Fördertopf aufgebraucht, daher müsse man für die Zeit ab 2028 schauen, «was sich abzeichnet».