Nassauische Heimstätte mit neuer Mietenstrategie

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Nassauische Heimstätte soll von Januar 2025 an eine neue Mietenstrategie gelten - mit einer pauschalen und einer prozentuale Kappungsgrenze für Erhöhungen. Für Mieter mit geringem Einkommen liege die maximal mögliche Mieterhöhung bei 55 Euro je Monat in Südhessen und bei 39 Euro je Monat für Mieter in Nord- und Mittelhessen, wie die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbh in Frankfurt mitteilte.