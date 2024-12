Das ändert sich beim "Park-and-Ride" am Weinheimer Hauptbahnhof

Pendler nutzen gern den Park-and-Ride-Parkplatz an der Kapellenstraße, um dann weiter mit der Bahn zur Arbeit zu fahren. Bisher konnten sie die Parktickets am Fahrkartenschalter im Weinheimer Hauptbahnhof kaufen. Doch zum Jahresende stellt die Deutsche Bahn diesen Service ein, den sie im Auftrag der Stadt Weinheim erbracht hat. Ab Januar 2025 kann man die Parkscheine dann im Bürgerbüro der Stadt Weinheim am Dürreplatz bekommen. Ein Online-Bezug ist hingegen noch nicht möglich.