Regen, Regen und noch mehr Regen - auch wenn die Gegend rund um Weinheim zum Glück weit nicht so stark betroffen ist wie viele Gegenden in Bayern - die Feuerwehr musste trotzdem ausrücken.

Für erhebliches Aufsehen hat am Samstagnachmittag ein Feuerwehreinsatz in der Weinheimer Innenstadt gesorgt. Es war aber nicht der einzige Einsatz der Brandschützer.

Blick auf die Weschnitz in Weinheim am Sonntagmorgen.

Viel Wasser führte am Sonntagmorgen auch die Weschnitz in Weinheim. Zu Überschwemmungen kam es dort nach Angaben der Feuerwehr aber zum Glück nicht. Informationen zum 2021/22 erneuerten Pegel Weinheim (nahe Peterskirche) suchte man allerdings auf der Homepage der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg vergeblich. Dort war lediglich zu lesen: "Der Pegel wird derzeit baulich ertüchtigt."

Land unter in Heidelberg

Bange Stunden in der Altstadt von Heidelberg: Am Samstag trat der Neckar über die Ufer, die B37 musste im Bereich der Alten Brücke gesperrt werden. Auch in Mannheim heißt es: Land unter!

Blick von der Alten Brücke in Heidelberg auf die Altstadt. Der Neckar ist am 1. Juni über die Ufer getreten und flutet die Uferpromenade.

Daher wurden schon am Freitag die ersten Hochwasserabsperrungen am Hermann-Heimerich-Ufer auf Höhe der Heinrich-Lanz-Schule aufgestellt. Im Bereich des Neckars sind unter anderem die Zufahrten zum Neckarvorland gegenüber dem Collini-Center, bei der Rampe an der Ebertbrücke, bei der Rampe an der Alphornstraße, an der westlichen Jungbuschbrücke sowie weitere Zuwegungen gesperrt. Zudem wird der Neckarradweg in Höhe Seckenheim samt aller Zu- und Abgänge gesperrt.