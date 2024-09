Der Hermannshof in Hemsbach hat wieder geöffnet

Jahrzehnte lang war das Restaurant "Hermannshof" in der Hüttenfelder Straße 4 eine Hemsbacher Institution. Um so bedauerlicher, als das Lokal vor gut zwei Jahren die Türen schließen musste. Doch das Warten hat ein Ende. Vor gut zwei Monaten feierte der "Hermannshof" unter neuer Führung die Neueröffnung. Gut 18 Monate wurde das Restaurant zuvor von Grund auf saniert: Fußboden und Decke wurden erneuert, zudem erhielt das Lokal eine komplett neue Gastroküche. Auch die Terrasse wurde ausgebaut, sodass die Gäste an der frischen Luft inmitten von zahlreichen Pflanzen und Blumen die Speisen genießen können. Aber nicht alles Alte, musste Neuem weichen. Der neue Geschäftsführer, Ibrahim Cinar, bringt zwar frischen Wind in den "Hermannshof", alles ändern wollte der 21-Jährige aber nicht. "Die alte Theke haben wir behalten, sie soll etwas Vertrautes ausstrahlen."