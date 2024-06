Der „Woinemer Spanier“ tischt jetzt auch in Gran Canaria auf

Dass der „Woinemer Spanier“, wie sich Raul Salazar selbst augenzwinkernd nennt, sich gastronomisch immer neu aufstellt, ist bekannt. Dass er jetzt aber ein Projekt in seinem Herkunftsland umsetzt, ist neu – zwar nicht auf der iberischen Halbinsel, wo er vor 47 Jahren in Malaga geboren wurde, aber auf Gran Canaria, der wohl liebsten kanarischen Insel der Deutschen. „Ein traumhaftes Arbeitsumfeld“, schwärmt Salazar.

„Sala Scala“ nennt sich eine neue Dinnershow, bei der der gelernte Koch und Restaurantfachmann seine ganze Erfahrung in die Waagschale wirft. Die sammelte er unter anderem als „Zeltchef“ im Spiegelpalast des Mannheimer Palazzo. Die gastronomische Leitung lag dort über viele Jahre hinweg in seinen Händen. Als Schnittstelle zwischen Show, Service und Gastronomie liefen bei ihm die Fäden im Ablauf der Dinnershow punktgenau zusammen. „Da muss ein Zahnrädchen ins andere greifen“, weiß Raul Salazar. Mit dem Anspruch, „den Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten“.

Immer als Gastgeberin an seiner Seite: Ehefrau Nadine, mit der er die Passion für Kulinarisches und Gastlichkeit teilt. Nach beruflich getrennten Jahren – er als selbstständiger Gastronom, sie im Marketing für die freie Wirtschaft – hat sich das Paar längst einen gemeinsamen Herzenswunsch erfüllt, mit einem Angebot aus Pop-up-Restaurant und privatem Cateringservice, das sie auch in Zukunft betreiben werden.

In seiner Funktion als „Zeltchef“ im Palazzo machte Raul Salazar einen derart guten Job, dass auch ausländische Gastronomen und Investoren auf den Weinheimer aufmerksam wurden. Dass die ausgerechnet aus Spanien stammen, passt perfekt. „Die Sprache und das Land, das ist natürlich – neben Weinheim – Heimat für mich“, freut sich Salazar über die neue Herausforderung. Die besteht darin, eine Dinnershow – ähnlich wie die in Mannheim – von A bis Z aufzubauen. Nadine Salazar: „Wir beraten die Gesellschaft und begleiten das Projekt, indem wir unsere Erfahrung als Experten einfließen lassen, unsere Einschätzung kommunizieren, Fragen aufwerfen, Antworten und Hilfestellung geben oder auch konkret im operativen Geschehen mit Schulungen des Gastroteams unterstützen. So können wir die Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung mitgestalten.“

Bereits seit der vergangenen Woche können sich die Gäste in der „Sala Scala“ verwöhnen lassen. „Die Premiere verlief fantastisch“, freut sich Raul Salazar, der dafür zu sorgen hat, dass ein Zahnrad in das andere greift. „Bei so einer Dinnershow muss alles auf die Sekunde genau abgestimmt sein“, weiß er. Denn nur so hat der Gast einen perfekten Abend. Und das ist es, was Raul und Nadine Salazar sich zum Ziel gesetzt haben – ob auf Gran Canaria oder in Deutschland. Denn auch wenn die beiden jetzt öfter auf der Insel sind, sie bleiben Weinheimer – mit und für Leib und Seele.