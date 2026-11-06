Wettbewerb

Klare Worte beim Weingipfel in Weinheim

Deutschlands bekanntester Weinkritiker Gerhard Eichelmann zeichnet ein düsteres Bild der Branche.

Schon zum zweiten Mal in Folge stellt der Heidelberger Mondo-Verlag seinen renommierten Weinführer bei den „Bistronauten“ vor. Foto: Katrin Oeldorf
Schon zum zweiten Mal in Folge stellt der Heidelberger Mondo-Verlag seinen renommierten Weinführer bei den „Bistronauten“ vor.
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