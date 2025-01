 Die Bürger und die „Langhaarigen“: Warum Weinheims Jugendliche auf die Straße gingen 

Der Stein kam unmittelbar vor dem Jahresbeginn 1975 ins Rollen: Das Eröffnungsfest für Weinheims erstes Jugendzentrum in Selbstverwaltung am 14. Dezember 1974 hatte die Hoffnung genährt, dass das seit Jahren schwelende „Jugendproblem“ damit gelöst ist. Wochenlang hatten Teenager, die sich nicht in den Verbänden des Stadtjugendrings betätigen, sondern ihre Freizeit selbst bestimmen wollten, das ehemalige Gärtnerhaus im Haganderpark für ihre Ziele einer alternativen Nachwuchspolitik in Eigenarbeit umgestaltet. Die Stadt hatte ihnen das leerstehende Gebäude in Selbstverwaltung überlassen, wollte aber einen Ansprechpartner haben. Vorangegangen waren viele gescheiterte Versuche, organisierte und nicht organisierte junge Menschen in irgendeiner Form der Zusammenarbeit zusammenzuführen.