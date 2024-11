Der Winter naht und bringt Kälte und Regen mit sich. Was wir an der kalten Jahreszeit mögen? Dass man sich in gemütliche Restaurants zurückziehen kann. Egal ob fein oder urig, ob entspannt oder edel, ob am offenen Kaminfeuer oder am elegant eingedeckten Tisch: hier kommen unsere fünf Favoriten für den Winter.