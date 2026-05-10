Die Hemsbacher feiern friedlich ins Festwochenende hinein

Die Band „Bongaz“ macht Stimmung im Festzelt. Problem: mitgebrachte Getränke.

Stimmung: Die Partyband „Bongaz“ heizt den Besuchern der „Partynight“ ein. Foto: Philipp Reimer
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