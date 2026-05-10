Wein- und Blütenfest

Hemsbacher feiern bunten Familiengottesdienst zum Fest

Ökumenische Feier lockt viele Besucher ins Zelt hinterm Rathaus.

Die kleinen Sänger vom Kinderchor erfreuten mit ihrer Musik. Foto: Katrin Oeldorf
Die kleinen Sänger vom Kinderchor erfreuten mit ihrer Musik.
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