Wein- und Blütenfest Hemsbacher feiern bunten Familiengottesdienst zum Fest Ökumenische Feier lockt viele Besucher ins Zelt hinterm Rathaus. von Stephanie Kuntermann 10.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Katrin Oeldorf Die kleinen Sänger vom Kinderchor erfreuten mit ihrer Musik. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: