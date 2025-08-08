„Wem is die Kerwe?“ Die Weinheimer Kerwe startet mit heimatlichen Grüßen Endlich ist es soweit: Die Weinheimer Kerwe ist seit Freitagnachmittag eröffnet. von Iris Kleefoot 08.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Fotografie Zahlreiche Besucher feierten die Eröffnung der Kerwe auf dem Weinheimer Marktplatz. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Baden-Württemberg-Tag (mit Bilderstrecke) Auch ernste Töne beim Staatsempfang zu den Weinheimer Heimattagen Der Heimatbegriff sollte nicht spalten oder ausgrenzen, sondern ein Gefühl des Willkommens und des Miteinanders vermitteln, sagte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just beim Staatsempfang. 18.05.2025 Weinheim Die Weinheimer Kerwe ist eröffnet! Jetzt wurde der Startschuss gegeben für vier ausgelassene Festtage. Wie der „Woinemer Fünfkampf“ in Konkurrenz zu den Olympischen Spielen tritt. 09.08.2024 Weinheim Jetzt gehts los: Weinheimer Altstadtkerwe ist eröffnet! Drei Böllerschüsse geben das Signal: Endlich wird in Weinheim wieder Kerwe gefeiert. Neben Illumination und Regatta versprechen rund 50 Fahrgeschäfte und Stände turbulenten Spaß. 11.08.2023 Weinheim Das erwartet Besucher auf der Weinheimer Kerwe Das Rathaus gibt das Programm für die Altstadtkerwe 2023 bekannt: Neben Illumination und Regatta versprechen rund 50 Fahrgeschäfte und Stände turbulenten Spaß. 05.08.2023 Volksfest „Bumbum-Kerwe“: Sperrzeiten anpassen? Der Vorsitzende des Heimat- und Kerwevereins Alt Weinheim, Peter Gérard, hat einen Vorschlag für den Kerwemontag. Aber er sieht auch sonst Handlungsbedarf. 26.04.2023