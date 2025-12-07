In eigener Sache

DiesbachMedien in Weinheim: Am Mittwoch vorübergehend ohne Strom 

Am Mittwoch, 10. Dezember, ist das Verlagsgebäude unserer Zeitung ab 6 Uhr weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar.

Die DiesbachMedien in Weinheim. Foto: Ann-Kathrin Thaden
Die DiesbachMedien in Weinheim.

Weinheim. Wegen Arbeiten der Stadtwerke Weinheim muss am Mittwoch, 10. Dezember, vorübergehend der Strom im Verlagsgebäude unserer Zeitung in der Friedrichstraße abgeschaltet werden. Zuvor ist es erforderlich, alle Systeme herunterzufahren.

Das bedeutet: Voraussichtlich zwischen 6 und 9 Uhr ist der Verlag am Mittwoch nicht erreichbar, denn in dieser Zeit funktionieren weder die Computer noch die Telefone. Wir bitten um Verständnis.

