DiesbachMedien in Weinheim: Am Mittwoch vorübergehend ohne Strom
Am Mittwoch, 10. Dezember, ist das Verlagsgebäude unserer Zeitung ab 6 Uhr weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar.
Weinheim. Wegen Arbeiten der Stadtwerke Weinheim muss am Mittwoch, 10. Dezember, vorübergehend der Strom im Verlagsgebäude unserer Zeitung in der Friedrichstraße abgeschaltet werden. Zuvor ist es erforderlich, alle Systeme herunterzufahren.
Das bedeutet: Voraussichtlich zwischen 6 und 9 Uhr ist der Verlag am Mittwoch nicht erreichbar, denn in dieser Zeit funktionieren weder die Computer noch die Telefone. Wir bitten um Verständnis.