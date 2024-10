Doppelter Einbruch in Weinheim: Haben die Fälle miteinander zu tun?

Zwischen Sonntag- und Dienstagabend ist es in Weinheim in der Straße "Multring" zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, wurde ersten Ermittlungen zufolge die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss von unbekannten Tätern mittels eines Werkzeugs aufgehebelt. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht, aber nichts gestohlen.