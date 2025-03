Tullastraße Weinheim: Unterführung ab Montag für Fahrzeuge gesperrt 

Weinheim. Ab Montag, 31.März, bis voraussichtlich Ende April 2025 muss die Tullastraße in Weinheim im Bereich der Unterführung unter der A5 für Fahrzeuge gesperrt werden (Gehweg bleibt frei). Grund ist die Montage eines Traggerüstes an dem Brückenbauwerk, das in den nächsten Monaten im Zuge der laufenden Arbeiten am Autobahnkreuz Weinheim ertüchtigt werden soll.