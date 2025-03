Ein bewegtes Jahr bei der Weinheimer Feuerwehr

Weinheim. Drei Einsätze haben sich Oberbürgermeister Manuel Just in diesem Feuerwehrjahr besonders ins Gedächtnis eingebrannt. Da war natürlich der Großbrand im Weinheimer Miramar, allein aufgrund seiner schieren Dimension. Schmunzeln musste der Rathauschef über den Einsatz in der Nordstadt, bei dem die Brandschützer einen Einbrecher vom Dach gerettet hatten. Gar nicht zum Lachen war ihm hingegen bei dem Vorfall, bei dem ein Maskierter im Juni die Feuerwehrleute bei einem Einsatz auf der Westtangente attackierte.