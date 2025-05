Floriansjünger: Warum sich nicht nur in Weinheim Feuerwehrleute so nennen

Am heutigen 4. Mai dreht sich alles um Helden - fiktive und reale. Getreu dem Motto "May the Fourth be with you" zelebrieren Star-Wars-Fans ihn weltweit. Aber auch für die Kirche ist der Tag des heiligen Florian bedeutend. Und für die Feuerwehr, die ihn zum Schutzpatron auserkoren hat. Aber warum eigentlich?