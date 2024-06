Feuerwehrleute attackiert: Polizei hat Angreifer geschnappt

Der schlimme Unfall am Mittwochabend auf der Westtangente (B38) mit fünf Verletzten bei Weinheim beschäftigt Weinheims Feuerwehr noch immer. Denn am Rande des Rettungseinsatzes kam es zu unfassbaren Szenen.

Die Feuerwehr hatte die Westtangente abgesperrt, in Höhe der Viernheimer Straße, kam es dann zu mehreren Zwischenfällen. Ein Autofahrer war mit der Absperrung nicht einverstanden, versuchte sie zu durchbrechen und griff die Einsatzkräfte an. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, hatte sich der Mann zuvor eine Sturmmaske und Lederhandschuhe übergezogen. Dann holte er zu einem Faustschlag aus, dem ein Feuerwehrmann aber ausweichen konnte. Anschließend ging er auf einen zweiten Brandschützer los. Die Feuerwehrleute setzten einen Notruf ab, während andere Autofahrer zu Hilfe kamen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Autofahrer.

Mittlerweile konnte der mutmaßliche Angreifer ermittelt werden, gegen den nun wegen eines „tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende“ ermittelt werde. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 52-jährigen Mann, der schon in der Vergangenheit „psychisch auffällig“ geworden sei. Am Donnerstag wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, erklärte Polizei-Pressesprecher Tobias Hoffert im Gespräch mit WNOZ. Fraglich sei derzeit noch, ob der Mann überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

„Ganz neue Qualität“

„Dieser Angriff belastet uns sehr“, sagte Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach am Donnerstag. „Glücklicherweise kam es zu keiner körperlichen Gewalt. Trotzdem ist die Bedrohung da, die psychische Gewalt muss auch verarbeitet werden“, schilderte er noch in der Nacht die persönlichen Eindrücke auf seiner privaten Facebookseite.

Weiter schrieb er dort: „Warum geht jemand Menschen an, die noch vor wenigen Minuten bei Freunden, Familien und Arbeitskollegen waren und durch ihr Ehrenamt nun bei der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz sind, um Menschen aus ihrer Notlage zu helfen. Scheinbar versteht der Aggressor nicht, dass die Straße auch zu seinem Schutz gesperrt wurde, damit er nicht in die Unfallstelle fährt. Klar ist es für jeden doof, wenn man plötzlich im Stau steht oder nicht mehr weiterkommt. Wenn sich Menschen aber vermummen, Handschuhe tragen und Einsatzkräfte bedrohen, hat das eine ganz neue Qualität.“

Gaffer filmt Unfallstelle

Der tätliche Angriff war indes nicht der einzige Vorfall bei diesem Einsatz. Ein Lkw-Fahrer behinderte die Einsatzkräfte direkt an der Unfallstelle, indem er das Geschehen filmte. Auch gegen ihn ermittelt die Polizei. Zudem musste die Polizei eingreifen, als Angehörige der Unfallopfer am Unfallort eintrafen. Ein Autofahrer wollte am Stauende wenden und verursachte dabei beinahe einen Unfall mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Ein anderer Autofahrer versuchte anscheinend, die Absperrung zu umfahren, und musste dann direkt unter den Rotorblättern des Rettungshubschraubers anhalten.

„Steckt niemand einfach weg“

„Unsere Leute kommen, um zu helfen“, machte Mittelbach deutlich. „Wenn sie dann mit solchen Vorfällen konfrontiert werden, steckt das niemand so einfach weg.“ Natürlich kämen da auch Erinnerungen an frühere Vorfälle wieder hoch – wie 2022, als einem Feuerwehrangehörigen nach einem Wohnungsbrand eine Flasche ins Gesicht geschlagen wurde, oder wie 2023, als Einsatzkräfte vom Verursacher eines Gartenfeuers bedrängt und beleidigt wurden.

