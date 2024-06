Zwei Autos stoßen auf der Bundesstraße B38 frontal zusammen

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch um kurz vor 19 Uhr auf der Bundestraße B38 auf der Höhe des Industrieparks zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Derzeit befinden sich Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle. Der genau Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Momentan kommt es in beide Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen.