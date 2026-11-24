Aktionstag Warum die Burg Windeck in Weinheim orange leuchtet Die Burg Windeck leuchtet orange. Die alwine Stiftung lenkt den Blick auf die Not älterer Frauen. 24.11.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stadt Weinheim Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen setzen die alwine Stiftung – in Würde altern und der Soroptimist Club Weinheim ein Zeichen. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: