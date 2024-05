„Gefangen“ auf der Weinheimer Windeck

Unfreiwillig zum „Burgherren“ und zum „Burgfräulein“ wurden zwei Besucher am Mittwoch auf der Windeck. Eigentlich hätte der Kiosk bis 17 Uhr geöffnet haben sollen. Weil sich das Wetter an diesem Tag aber sehr wechselhaft zeigte, schloss der Pächter die Burg bereits gegen 16 Uhr ab. Und verließ sie, ohne jedoch zu bemerken, dass sich noch zwei Besucher am Bergfried aufhielten und den Blick hinunter auf die Stadt genossen.