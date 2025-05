Einbruch in Weinheimer Schule: Kultusministerium muss Prüfungen landesweit austauschen

Weinheim. Ein Einbruch in die Peter-Koch-Schule am Pilgerhaus in Weinheim-Lützelsachsen zieht Folgen für ganz Baden-Württemberg nach sich. Denn die Täter, die nun von der Polizei gesucht werden, sollen unter anderem einen Tresor gestohlen haben, in dem Unterlagen für die anstehenden Abschlussprüfungen gelegen haben.