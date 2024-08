Eine Hymne für die Weinheimer Kerwe

Weinheim hat einen neuen Kerwesong! Nach „Wir wollen Kerwe“ der Rockband DR. ROX legt Thorsten Hempel in diesem Jahr nach. Der Weinheimer Schreiner mit „ Werkhalle“ in Mannheim ist sich sicher, damit den Nerv des Partyvolks zu treffen: „Voll das Abrisslied!“. Mit seinen treiben Rhythmen hat der Song tatsächlich das Zeug zum Kerwe-Ohrwurm, zu einer epischen Rock-‘n’-Roll-Hymne, die einer Liebeserklärung an Weinheim und sein Volksfest gleicht.

Idee vom „Vorwärmerstammtisch“

Die Idee Lied wurde bereits vor einem Jahr geboren – am „Vorwärmerstammtisch“ im Diebsloch, wo sich Hempel freitags mit Freunden trifft. Die wussten vom Talent des 49-Jährigen, das sich nicht nur auf die Schreinerwerkbank beschränkt. Er produziert in seiner Freizeit Musik und Videos, die er auf den sozialen Medien teilt. Sein neuestes Werk ist KI-generiert. „Krass, welche Möglichkeiten Künstliche Intelligenz kreativen Menschen eröffnet.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Der Text stammt aus seiner Feder, die Musik von einem Musikgenerator. Das passende Video zeigt Hempel in schillernden Farben beim Rundgang über die Kerwe – ein Snapchat-Filter macht’s möglich. Der ausgewiesene Kerwefan führt die Freunde der Nacht musikalisch an die neuralgischen Punkte der Kerwe – vom Riesenrad über den Marktplatz bis ins Gerberbachviertel, bevor ihn am nächsten Morgen die Kehrmaschine weckt. „Eiskalt das Glas in unseren Händen, polieren wir das Kopfsteinpflaster glatt“, verspricht er – und aus jeder Zeile spricht die Freude auf vier ausgelassenen Tage – oder besser fünf. Schließlich fängt für eingefleischte Weinheimer die Kerwe bereits donnerstags an.